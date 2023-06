Italia-Uzbekistan: Crosetto accoglie il presidente Mirziyoyev al suo arrivo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su delega del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha accolto al suo arrivo in Italia il presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Lo riferisce il ministero della Difesa in un tweet. Shavkat Mirziyoyev arriva oggi a Roma per la prima visita ufficiale condotta da un presidente dell’Uzbekistan in Italia da 23 anni a questa parte. A Roma il leader uzbeco vedrà nella giornata di domani il capo dello Stato Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In agenda, riferisce l’agenzia di stampa “Uza”, “le questioni riguardanti l’ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali e la cooperazione pratica nelle aree considerate prioritarie, oltre a scambi di opinioni sulle principali questioni al centro dell’agenda internazionale”. Sul tavolo, come “Agenzia Nova” ha appreso da fonti diplomatiche uzbeche, c’è anche la possibile firma di 16 accordi di cooperazione, uno dei quali impegna i due governi a elevare i rapporti bilaterali al rango di partenariato strategico. È un punto su cui ha insistito in particolare la parte uzbeca, che lo scorso anno ha firmato una simile intesa con l’Ungheria: l’Italia, nella visione di Tashkent, può diventare una forza motrice per il consolidamento dei legami tra l’Uzbekistan e l’Europa, e anche farsi portatrice della voce dell’Asia centrale al G7, di cui Roma avrà il prossimo anno la presidenza di turno.(Res)