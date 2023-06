Violenza donne: La Russa, prevenzione è cura migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La prevenzione è la cura migliore che possiamo dare” contro i femminicidi. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a “Porta a porta”. Lo stesso ha chiarito che “è obbligatorio che la famiglia insegni rispetto. Il ‘ceffone’ è facoltativo e come ultima istanza e spero non ce ne sia bisogno ma non penso che sia grave se una volta nella vita si può, non dare, ma almeno far temere di farlo”. Sulla violenza contro le donne il presidente ha poi aggiunto: “Ho sempre avuto questa posizione sui femminicidi ma effettivamente non era mai stata proposta una manifestazione di soli uomini”. Evento che “può smuovere le coscienze e non può essere di parte: o è corale sopra le divisioni dei partiti o non ha nessun significato. Ne parlerò alla prossima riunione dei presidenti di gruppo al Senato”, ha concluso. (Rin)