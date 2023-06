Casa: Schlein, governo ripristini risorse per sostegno ad affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non si tocca anche il tema delle politiche abitative neghiamo anche il diritto allo studio". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein intervenendo alla presentazione del libro "Viva New York" di Gianluca Galletto presso la sala Caduti di Nassirya di palazzo Madama. "Abbiamo attaccato il governo perché nella prima manovra non ha confermato i 330 milioni di sostegno sull'affitto, lo dico da ex amministratrice regionale", ha aggiunto. "Infatti negli anni della pandemia quei fondi sono stati fondamentali per sostenere, attraverso l'impegno delle Regioni, i Comuni a dare risposte a famiglie che sono velocemente scivolate in condizioni di difficoltà", ha ricordato l'ex assessore al contrasto alle diseguaglianze e alle politiche abitative della regione Emilia-Romagna. "Noi abbiamo fatto di quelle risorse un uso non a pioggia, perché dare a tutte e tutti la stessa cosa non riduce le disuguaglianze, abbiamo fatto una costruzione di contributi proporzionati al calo del reddito", ha spiegato Schlein. Sul sostegno all'affitto "torniamo a chiedere al governo di rimettere quelle risorse", ha concluso. (Rin)