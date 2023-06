Ocse: Malan (Fd'I), ennesima conferma successo politiche economiche governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sulla Pubblica amministrazione "per accelerare l'attuazione del Pnrr contribuisce al rilancio dell'economia italiana, accertato proprio oggi dai dati dell'Ocse che dicono che l'Italia cresce più degli altri Paesi occidentali. L'ennesima conferma del successo delle politiche economiche messe in campo in questi otto mesi dal governo Meloni". Lo ha detto ai telegiornali Rai il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Rin)