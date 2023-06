Usa: indagini su Trump, ex portavoce ha testimoniato di fronte al gran giurì in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex membro dello staff della comunicazione di Donald Trump ha testimoniato oggi di fronte ad un gran giurì in Florida, nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella residenza privata dell’ex presidente degli Stati Uniti a Mar-a-Lago, in Florida. Taylor Budowich, un ex portavoce di Trump, ha confermato su Twitter di aver “testimoniato di fronte ad un gran giurì federale, nel quadro del preoccupante tentativo da parte del nostro governo di colpire l’ex presidente Trump, e ho risposto con onestà a tutte le domande”. Gli Stati Uniti, ha continuato, sono diventati “una nazione malata e malfunzionante: un declino causato da Joe Biden e dalla fame di potere dei democratici”. Budowich, che in passato ha lavorato come portavoce di Trump al termine del suo mandato alla Casa Bianca, è oggi alla guida di Maga Inc, un comitato di azione politica che sostiene la campagna elettorale dell’ex presidente per il 2024. (Was)