Torino: gli appuntamenti di domani (2)

- TorinoOre 9:30, Fabbrica delle E, Corso Trapani, 91/b: l'assessora Pentenero partecipa alla tavola rotonda "Opportunità in movimento: quali politiche attive per il futuro?", convegno organizzato da CISL FP PiemonteOre 9:30, Palazzo Civico, Sala Orologio: riunione della commissione Diritti e Pari opportunità. odg: Audizione Associazione GIULIA-Giornaliste unite libere autonomeOre 11 - Palazzo Civico, sala Rossa: il sindaco Lo Russo e la Presidente Grippo sono presenti alla commemorazione delle Vittime del terrorismoOre 11, Piazza Palazzo di Città: l'assessore Carretta porta il saluto della Città ai partecipanti della ciclopedalata "Sulle strade della Costituzione"Ore 11:30, Cecchi Point, Via Antonio Cecchi 17: l'assessore Rosatelli interviene alla conferenza stampa di presentazione del TorinoPrideOre 11:30, Teatro Gobetti, via Rossini 8: l'assessora Purchia interviene alla conferenza stampa di presentazione della stagione del teatro StabileOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni V, Pari Opportunità e IV. Odg: accessibilità all'insegnamento della matematicaOre 12:15, Palazzo Civico, Sala Musy: conferenza stampa di presentazione della Conferenza generale dell'European Council on Refugees and Exiles (ECRE) e della Settimana Internazionale dei Diritti, Ambiente e Culture 2023 . Partecipa la presidente GrippoOre 13, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Commissioni Controllo di gestione. Odg: approfondimento su derivatiOre 14, Lingotto, Sala 500: il Sindaco porta un saluto all' 'ITDAY un evento dedicato al mondo IT (segue) (Rpi)