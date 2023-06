Torino: gli appuntamenti di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 14:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni II e III. Odg: Mozioni "Piano di rilancio di via Po" e "Lavori via Po, individuare soluzioni meno impattanti per commercio e turismo"Ore 16:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della VI Commissione. Odg: 1) parere della Commissione per l'evento "Kappa Futurfestival 2023" a Parco Dora; 2) parere della Commissione per l'evento "Estate in Piazza d'Armi 2023"Ore 17:30, Cinema Massimo, via Verdi 18: l'assessora Foglietta partecipa al panel organizzato in occasione del 26° Festival CinemAmbiente "Verso Torino Città 30 - In ricordo di Gabriele Del Carlo"Ore 18:30, Piazza Palazzo di Città: il sindaco Lo Russo porta un saluto all'evento di avvio del lavoro del nuovo Piano Regolatore Generale della CittàOre 21, Teatro Alfieri, piazza Solferino 4: l'assessora Purchia è presente alla serata di gala per la presentazione delle stagioni dei teatri Alfieri e Gioiello. (Rpi)