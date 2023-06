Regioni: Calderoli, nuovo via libera a provvedimenti importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' proseguito anche oggi il lavoro delle Conferenze unificata e Stato-Regioni, riunite questo pomeriggio in seduta ordinaria con modalità telematica. Nell’arco di circa tre quarti d’ora sono stati esaminati 20 provvedimenti, con il ritmo medio di uno ogni due minuti circa. Proprio in sede di Conferenza unificata è arrivato il parere favorevole al decreto Lavoro, che reca misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso all’occupazione. C’è stato inoltre il via libera al decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità; lo schema di decreto per il riparto delle risorse destinate al trasporto rapido di massa. In sede di Conferenza Stato-Regioni sono stati inoltre definiti i criteri di ripartizione dei fondi per il sistema trapiantologico. Iniziative importanti che il governo intende portare avanti convintamente, nell’interesse dei cittadini e del Paese". Lo rende noto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (Rin)