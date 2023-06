Croazia: sequestrati nel porto di Fiume 745 chili di cocaina del valore di oltre 20 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel porto croato di Fiume (Rijeka), in Croazia, sono stati sequestrati complessivamente 745 chilogrammi di cocaina, di una purezza compresa tra l'80 e il 90 per cento, per un valore stimato di oltre 20 milioni di euro. Lo ha riferito ai media il capo dell'Ufficio nazionale di polizia per la repressione della corruzione e della criminalità organizzata della Croazia, Mario Kovac. Le spedizioni sono arrivate da diversi Paesi, principalmente dal Sud America, Colombia e Bolivia, al terminal portuale della città, da dove avrebbero dovuto essere trasportate su camion verso le loro destinazioni, molto probabilmente in Europa occidentale, secondo quanto riporta la stampa locale. Ieri il ministro dell'Interno croato Davor Bozinovic aveva confermato che più di mezza tonnellata di cocaina, per un valore di circa 20 milioni di euro, era stata sequestrata nell'ultimo mese e mezzo da polizia e dogana nel porto di Fiume. (Seb)