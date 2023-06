Torino: 77enne tenta furto in una residenza universitaria, arrestato dalla Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 77enne ha tentato un furto in una residenza universitaria ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato. E' avvenuto a Torino nella residenza universitaria di via Montebello domenica sera. La segnalazione è partita dagli studenti della residenza, che si sono accorti che qualcosa non andava. All'arrivo degli agenti l'uomo è stato fermato con due borse piene di, in larga parte, oggetti certamente rubati. L'uomo è stato trovato anche in possesso di due cacciaviti. Alla luce dei fatti l'uomo è stato arrestato. (Rpi)