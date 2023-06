Confcommercio: Calderoli, bene Sangalli su valorizzazione autonomie, a breve nuovo incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, si è recato all’Assemblea di Confcommercio per seguire l’intervento del presidente Sangalli. "Ho ascoltato con piacere l’intervento del presidente Sangalli, in particolar modo il passaggio dove ribadisce di essere favorevole alla valorizzazione delle autonomie locali. Dice bene Sangalli quando sostiene che 'si fa sistema e si possono ridurre divari territoriali e sociali', perché è proprio quello l’obiettivo della nostra riforma. Posso rassicurarlo sulla richiesta di ampio dibattito: dopo aver ascoltato gli enti territoriali e oltre 60 audizioni, non solo la discussione si sposterà in Parlamento ma abbiamo previsto insieme di fissare un incontro in sede di Confcommercio. Una visione consapevole di queste potenzialità può senza dubbio aiutare a comprendere meglio la bontà del nostro progetto, focalizzato sullo sviluppo e la promozione delle eccellenze del Paese per far correre l’Italia come un treno in corsa", ha concluso Calderoli. (Rin)