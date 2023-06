Lombardia: Bucci (Pd), bocciata mozione contro "click day", così bando “Restiamo insieme” è iniquo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mozione sull'assegnazione delle risorse del bando “Restiamo insieme” presentata in vista dell'imminente uscita, "abbiamo chiesto alla Giunta di rivedere in tempi brevi la modalità di assegnazione delle risorse superando la procedura a sportello”. Così Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, prima firmataria dell'atto. Con la delibera del 29 maggio 2023 Regione Lombardia ha approvato il bando che finanzia progetti utili a promuovere la socialità e il benessere psicofisico e sociale di bambini e ragazzi nel periodo tra il 1 luglio 2023 e il 28 febbraio 2024. “Tuttavia, per procedere con l'assegnazione delle risorse si è scelto il criterio della presentazione della domanda a sportello con il 'click day'. Quindi, i progetti ammissibili saranno finanziati in ordine di arrivo fino a esaurimento delle risorse disponibili” spiega Bucci. "Abbiamo presentato una mozione, bocciata dalla maggioranza di centrodestra, in cui contestavamo questa modalità che non garantisce la parità di accesso a tutti gli interessati: limitando a pochi minuti il tempo di presentazione delle domande, vede come fattori decisivi, ad esempio, la velocità di connessione alla rete, che varia da territorio a territorio, spesso a danno delle periferie e dei centri non urbani, utilizzando il metodo 'chi prima arriva, meglio alloggia' fortemente iniquo. Già in passato, con l'iniziativa Estate insieme 2021 si erano manifestate anomalie nel sistema informatico. E proprio per questo, a luglio di quell'anno, l'Aula aveva approvato all'unanimità un nostro ordine del giorno con cui si impegnava la Giunta regionale a prediligere modalità di accesso ai bandi diverse" chiarisce la consigliera regionale del Pd. (segue) (Com)