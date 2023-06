Lombardia: Bucci (Pd), bocciata mozione contro "click day", così bando “Restiamo insieme” è iniquo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I tempi ci sarebbero stati, visto che l'avvio del bando riteniamo possa essere nella seconda metà di giugno – aggiunge il collega Davide Casati –. Abbiamo anche impegnato Regione a prevedere uno stanziamento di risorse adeguato all'incremento del numero delle domande rilevato nei precedenti bandi, e a superare definitivamente il sistema di procedura click day". La Giunta Fontana ha dato parere negativo alla mozione, “ma lo spazio per interventi migliorativi ci sarebbe stato: da qualche parte bisognerà cominciare per eliminare questa ingiusta stortura che colpisce anche le piccole imprese che partecipano ai bandi di Regione Lombardia – fa presente il dem Pietro Bussolati –. La richiesta di premiare i contenuti, il merito e non la velocità di accesso è venuta principalmente oltre che dagli amministratori locali, anche dalle tante aziende dei nostri territori e di tutti loro ci siamo fatti portavoce. Regione dovrebbe ascoltarli, per questo vigileremo affinché la Giunta dia veramente seguito a un impegno, che ci è sembrato di cogliere, di abolire per sempre dal sistema dei bandi la modalità click day". (Com)