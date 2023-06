Ucraina: ministro Difesa tedesco, esplosione diga è crimine di guerra, Putin responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione della diga di Nova Khakhovka, in Ucraina meridionale, è “un chiaro crimine di guerra”, di cui è responsabile il presidente russo Vladimir Putin. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, da Mumbai dove è in visita. In particolare, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'esponente del governo federale ha affermato: “Secondo tutto quello che so sul diritto internazionale, questo è un chiaro crimine di guerra”. Pistorius ha aggiunto che, nel crollo dell'infrastruttura, “vi è dietro una distruzione incredibile, un'arbitrarietà e un disprezzo per gli esseri umani di non si sarebbe creduto capace nemmeno Putin”. La diga di Nova Khakhovka si trova nella parte della regione di Kherson occupata dalla Russia. (Geb)