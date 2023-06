Maltempo: Foti (Fd'I), bene Meloni, pensare anzitutto ad assetto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sostenuto da Fratelli d'Italia, prima ancora di discutere della figura del commissario per la ricostruzione, occorre pensare anzitutto a quale assetto idrogeologico dare alla Romagna e poi iniziare a ricostruire. Per questo riteniamo positivo il confronto tra il presidente Meloni e i rappresentanti dei territori colpiti dalle recenti alluvioni. Siamo certi che il tavolo operativo insediato oggi con carattere di permanenza e presieduto dal ministro Nello Musumeci ben saprà operare nell'interesse primo delle popolazioni colpite dall'alluvione". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)