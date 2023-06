Giordania-Egitto: premier Al Khasawneh riceve presidente parlamento egiziano Jabali ad Amman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Giordania, Bishr al Khasawneh, ha ricevuto oggi il presidente del parlamento egiziano, Hanafi Jabali, che si è recato ad Amman per una visita ufficiale nel Paese. Lo riferisce l'emittente televisiva pubblica del Regno "Al Mamlaka", secondo cui Al Khasawneh ha espresso il suo auspicio che "l'alto comitato congiunto si riunisca presto ad Amman per portare avanti il ​​processo di cooperazione bilaterale in tutti i settori". Il primo ministro giordano ha poi espresso la volontà del suo Paese di "rafforzare le relazioni bilaterali e la cooperazione congiunta, in particolare nell'ambito parlamentare, al fine di servire le cause comuni al mondo arabo e di far fronte alle sfide regionali e internazionali". Da parte sua, il presidente del parlamento egiziano ha ribadito la "volontà di rafforzare le relazioni dei due Paesi in vari settori, in particolare in quelli parlamentari", soffermandosi sugli "incontri costruttivi che ha tenuto con funzionari giordani".(Cae)