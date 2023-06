India: molestie sessuali, conclusioni inchiesta su Federazione lotta attese per il 15 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sport dell’India, Anurag Thakur, ha incontrato oggi i lottatori che protestano contro il presidente della Federazione di lotta sportiva dell’India (Wfi), Brij Bhushan Sharan Singh, accusato da alcune atlete di molestie sessuali. L’esponente del governo, in una conferenza stampa seguita all’incontro, ha assicurato che l’inchiesta su Singh sarà completata entro il 15 giugno e che entro il 30 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del vertice della Federazione. La lottatrice Sakshi Malik e il lottatore Bajrang Punia hanno riferito che l’esecutivo ha chiesto di sospendere la protesta fino al 15 giugno. Gli atleti sono comunque pronti a riprenderla se non saranno presi provvedimenti. Contro il dirigente sportivo, che respinge ogni accusa, sono state registrate due denunce a Nuova Delhi alla fine di aprile. La vicenda ha anche un risvolto politico, essendo Singh un deputato del Partito del popolo indiano (Bjp) alla Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale (il Bjp è il partito di maggioranza e di governo, cui appartiene il primo ministro Narendra Modi). Diverse forze di opposizione, dal Congresso nazionale indiano (Inc) al Partito dell’uomo comune (Aap), hanno chiesto che sia fatta chiarezza, così come la Commissione per le donne di Nuova Delhi e la Commissione nazionale per le donne. (segue) (Inn)