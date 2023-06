India: molestie sessuali, conclusioni inchiesta su Federazione lotta attese per il 15 giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio i più importanti lottatori e lottatrici indiani, “a nome di tutti i lottatori del Paese”, hanno scritto al Comitato olimpico indiano (Ioa) per riferire le segnalazioni di molestie ricevute e chiedere una commissione d’inchiesta, le dimissioni del presidente della Federazione, lo scioglimento della stessa e l’istituzione di una nuova struttura di gestione dopo consultazioni con gli atleti. Tra i firmatari, oltre a Phogat, ci sono Bajrang Punia e Sakshi Malik, entrambi vincitori di un bronzo olimpico nella lotta libera, Ravi Kumar Dahiya, argento olimpico, e Deepak Punia, argento mondiale. Il Comitato olimpico ha istituito una commissione di sette membri per far luce sulle accuse, che all’inizio di aprile ha presentato un rapporto al ministero. I lottatori hanno criticato la composizione e l’operato della commissione. (Inn)