Violenza donne: M5s, servono altri provvedimenti forti e incisivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il femminicidio di Giulia Tramontano "è solo l'ultimo caso di una serie infinita di tragiche morti di donne per mano di uomini carnefici. In questi anni abbiamo approvato molte leggi, il Codice rosso ad esempio ha contribuito allo sviluppo di un quadro legislativo solido. Ma oggi occorre fare un passo in avanti ulteriore per rendere più efficiente e funzionale il contrasto della violenza di genere, servono altri provvedimenti forti e incisivi. Il Movimento cinque stelle ha presentato un pacchetto di misure efficaci, a prima firma di Stefania Ascari, vogliamo contribuire a rafforzare gli strumenti a disposizione del nostro Paese". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Federico Cafiero De Raho, nel corso del question time alla Camera. Alle parole del ministro Nordio ha replicato la deputata del M5s, Stefania Ascari, osservando che "non esiste la legge perfetta, ma esistono le leggi condivise, serve un ampio confronto in Parlamento e bisogna ascoltare le persone che sono in prima linea nel contrasto alla violenza di genere e domestica. La violenza sulle donne è soprattutto un problema culturale, si nutre di patriarcato sociale, di pregiudizi, di disuguaglianze sociali, di analfabetismo emotivo. Dobbiamo introdurre l'educazione affettiva e sessuale in tutte le scuole di ogni ordine e grado e - ha concluso Ascari - educare così i più giovani al rispetto di sé stessi e degli altri".(Rin)