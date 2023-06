Usa: erutta il vulcano Kilauea alle Hawaii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vulcano Kilawea, sull’Isola grande dell’arcipelago delle Hawaii, ha iniziato a eruttare alle 4:44 del mattino ora locale. Lo si apprende da una nota dell’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), che fa anche sapere che l’eruzione non pone un pericolo immediato per la centrale geotermica di Pahoa, nel distretto di Puna. La lava, infatti, ha creato un “argine naturale” che impedisce al flusso – diretto verso sud - di raggiungere l’impianto, che rifornisce di elettricità circa il 10 per cento dell’Isola grande. Sul posto ci sono comunque impiegati della centrale a monitorare la situazione.(Was)