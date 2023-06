Lombardia: Mazzali, serve staffetta generazionale nel settore turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una staffetta generazionale per tramandare alle nuove generazioni che oggi siedono sui banchi delle Università i valori, le tradizioni, il saper fare lombardo che hanno fatto grande la Lombardia. Di questo e di molto altro si è parlato nell'incontro tra l'assessore regionale a Turismo, Moda, Marketing territoriale e Grandi eventi di Regione Lombardia Barbara Mazzali e gli studenti del corso di Economia del turismo dell'Università Bicocca di Milano, oggi a Palazzo Lombardia. "Questa è la casa delle istituzioni - ha spiegato l'assessore Mazzali, a margine dell'incontro - dove si legifera per la vita dei cittadini lombardi e il fatto che questi giovani abbiano sentito il bisogno e la necessità di venire qui e fare una lezione, è una cosa molto interessante. Agli studenti ho illustrato qual è la programmazione che un assessore, un Assessorato e una Giunta fa, quali sono le responsabilità che ci si assume nella programmazione di una Regione così importante come la Lombardia - ha proseguito - e devo dire che il confronto con loro è sempre molto interessante perché questi giovani sono intelligenza fresca". (segue) (Com)