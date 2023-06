Agroalimentare: De Carlo (Fd'I), in Commissione al via audizioni su alimenti sintetici, da governo segnale chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scelto di iniziare i lavori su questo tema cruciale per la nazione proprio in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare per dare un segnale chiaro e forte su quali siano le volontà e gli obiettivi di questo governo". Lo afferma il presidente della IX Commissione, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, che ha annunciato l'avvio delle audizioni in commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare e in commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale al Senato, riunite in seduta congiunta, in merito alle "disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici". Nella giornata di oggi sono stati auditi rappresentanti di Cna Agroalimentare, Cia agricoltori italiani, Confederazione italiana liberi agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura e Aia - Associazione italiana allevatori.(Rin)