Bielorussia: Lukashenko concede la grazia a fidanzata Protasevich

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha concesso la grazia alla cittadina russa Sofia Sapega, fidanzata del fondatore del canale Telegram "Nexta", Roman Protasevich. Sapega era condannata a sei anni di reclusione in Bielorussia per atti volti a suscitare discriminazione e odio sulla base dell'appartenenza sociale, nonché per la raccolta e diffusione illegale di informazioni personali. Lo ha riferito l'agenzia di stampa bielorussa "Belta", citando il governatore della regione russa del Territorio del Litorale, Oleg Kozhemyako. Il capo della regione ha aggiunto che oggi la cittadina graziata prenderà un volo per Russia. La stessa Sapega ha ringraziato Lukashenko per averle dato "una seconda possibilità". (Rum)