Covid: Sereni (Pd), archiviazione Conte e Speranza buona notizia, mai dubitato di loro correttezza

24 luglio 2021

- "Non avevamo dubbi sulla correttezza del loro lavoro in una fase drammatica per la vita della nostra comunità e del Ssn. L'archiviazione di Giuseppe Conte e di Roberto Speranza da parte del Tribunale dei ministri è una conferma e una buona notizia". Lo scrive su Twitter Marina Sereni, responsabile Salute nella segreteria nazionale del Pd.(Rin)