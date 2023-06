Decreto Siccità: Grimaldi (Avs), non risponde a crisi idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è più tempo di confondere i cambiamenti climatici con la sfortuna o il caso: la siccità non è più un'emergenza, non perché è finita ma perché è qui per restare. Eppure il decreto legge Siccità ricalca il solito modus operandi di questo governo: accentrare la governance e snellire qualche passaggio, a costo zero". Lo ha affermato l'Alleanza Verdi e Sinistra, con il vicecapogruppo dei deputati Marco Grimaldi, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione generale sul provvedimento. "Il bilancio prevede 100 milioni di euro per la crisi idrica - ha proseguito l'esponente rossoverde - e nel Pnrr sono previsti solo 900 milioni di euro: cifre del tutto insufficienti, quando dovremmo investire risorse ingenti per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture. E quando bisognerebbe approvare una legge per lo stop al consumo di suolo - ha concluso Grimaldi - per consentire ai terreni di assorbire più acqua e restituirla alle falde. E quando servirebbe un'iniziativa del governo che trasformasse l'Italia in un hub delle rinnovabili e non certo del gas" . (Rin)