Abruzzo: il Trentino soffia alla Regione lo spot promozionale con il Napoli calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le polemiche legate alle risorse che la regione Abruzzo aveva destinato al Napoli calcio sono tornate improvvisamente ad infiammare la politica abruzzese. Nelle ultime ore il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s) ha rivelato che "lo spot che la regione Abruzzo si è fatta soffiare dal Trentino con protagonisti alcuni calciatori del Napoli Calcio è l'ennesima beffa per il nostro territorio. Dopo un accordo milionario, che ha visto la nostra Regione impegnarsi per 6 milioni di euro di soldi pubblici con possibilità di arrivare a 12 milioni con il Napoli Calcio, il centrodestra non è stato capace di captare la grande opportunità di produrre in esclusiva uno spot per incentivare il turismo in tutto l'Abruzzo. E mentre il Trentino promuove il suo territorio con i Campioni d'Italia, Marsilio & Co rimangono a guardare". Per Pettinari, "Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si confermano inadeguati a promuovere la bellezza della nostra terra che non ha nulla da invidiare alle altre Regioni italiane. Anzi, l'Abruzzo è una regione meravigliosa con un territorio morfologicamente privilegiato per offrire un turismo a 360 gradi: dal mare alla montagna, passando per la bellezza dei nostri borghi nelle aree interne ma evidentemente chi è alla guida della Regione non è interessato. (segue) (Gru)