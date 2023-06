Pnrr: Biti (Aldai-Federmanager), imprese chiedono semplificazione processi per sfruttarne tutte le risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Una richiesta comune tra i manager è "che ci sia una semplificazione dei processi, perché l'importante è riuscire a utilizzare tutte le risorse del Pnrr, e per fare questo oltre alle competenze manageriali occorre anche una semplificazione di tutti i vari processi, perché la burocrazia rischia in questo momento di rallentare quello che è l'utilizzo stesso dei fondi, quindi è necessario che tutto il Governo aiuti a supportare queste richieste non solo dei manager, ma soprattutto delle Pmi e anche delle grandi industrie". Lo ha affermato il Presidente di Aldai-Federmanager Manuela Biti a margine dell'assemblea annuale Aldai-Federmanager in corso a Palazzo Lombardia a Milano. Da un sondaggio di AstraRicerche su 2000 manager d'industria presentato durante l'assemblea, emerge infatti che interventi mirati ed efficaci per la semplificazione e la sburocratizzazione sono stati votati tra le tre misure più urgenti da suggerire al Governo dal 74.7 per cento dei manager interpellati. "Il capitale umano – ha poi aggiunto - è stato uno dei principali motori e più in generale incrementa il livello di civiltà e di benessere di una comunità. Noi abbiamo fatto uno studio assieme ad Assolombarda ed Ecole, finanziato da Fondirigenti, che è stato presentato la scorsa settimana alla camera di commercio di Monza, dove si è rilevato che 3 Pmi su cinque hanno competenze 'adeguate', ma solo il 9 per cento hanno competenze digitali. Questo vuol dire che hanno necessità di manager per fare sì che le aziende continuino a crescere e ad evolversi". (Rem)