Mobilità: Assosharing, cordoglio per decesso in monopattino a Offlaga, regolamentare mezzi privati

- Il mondo dei monopattini privati “è ormai, tragicamente, diventato una giungla priva di regole, con mezzi che molto spesso vengono truccati e che sono sostanzialmente immuni ai controlli. Al contrario, lo sharing ha dimostrato che un'applicazione precisa delle norme già in vigore riduce drasticamente il rischio di incidenti. Sono i numeri a certificarlo”. Lo sottolinea Assosharing in una nota, nella quale esprime “cordoglio e vicinanza alla famiglia in seguito alla morte del trentottenne a Offlaga (Brescia), travolto mentre guidava un monopattino privato”. “L'associazione – si legge – condivide in pieno le parole del ministro Matteo Salvini che ha affermato 'Non si può morire così'”. Per questo, “ribadisce la necessità di estendere a tutti i mezzi privati il modello di norme e controlli già applicato, con successo, allo sharing che si è dimostrato un laboratorio virtuoso da replicare”. Assosharing, prima associazione di categoria nata nel 2020 del comparto sharing mobility che conta oltre cinque milioni di utenti iscritti in Italia, “ribadisce quindi come l’aumento dell’esperienza, il miglioramento delle specifiche tecniche e l’abbassamento della velocità massima da 25km/h a 20km/h, abbiano determinato un notevole avanzamento delle condizioni di sicurezza”. L'associazione sottolinea, inoltre, “l'importanza dell’inserimento dei temi legati alla nuova mobilità, per esempio i monopattini, nei quiz che vengono effettuati per il rilascio della patente. Tutto ciò dovrebbe procedere di pari passo all'avvio di sinergie e collaborazioni con scuole e università per la realizzazione di specifiche attività di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura”. (segue) (Com)