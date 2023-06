Mobilità: Assosharing, cordoglio per decesso in monopattino a Offlaga, regolamentare mezzi privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre ricordare – prosegue la nota – che l'ultimo report elaborato dall’associazione 'Micro-mobility for Europe' conferma e certifica quanto ha sempre rilevato e sostenuto Assosharing: i monopattini in sharing sono più sicuri di quanto, troppo spesso, venga raccontato. Il rilevamento, infatti, evidenzia che gli incidenti gravi sui monopattini elettrici sono calati del 19,2 per cento in Europa nel 2022. Nel 2021 si sono registrati 5,1 incidenti con infortunio ogni milione di chilometri percorsi, mentre nel 2022 la statistica è scesa a 4,1 incidenti ogni milione di chilometri”. “Numeri che – si sottolinea – vanno a integrare a corroborare quanto già emerso di recente, sulla base di un’analisi elaborata dall’Osservatorio Sharing Mobility che indicava come il tasso di incidentalità dei monopattini in sharing registri un calo in Italia, nel 2022 rispetto al 2021, pari all’80 per cento rispetto alle percorrenze e del 78 per cento rispetto al numero di noleggi”. (Com)