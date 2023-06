Brasile: Ocse, crescita all'1,7 per cento nel 2023 e all'1,2 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2023 con una crescita del prodotto interno lordo (pil) pari all'1,7 per cento, per poi scendere all'1,2 per cento nel 2024. Lo prevede l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo ultimo rapporto “Economic Outlook”, pubblicato oggi. Dopo aver chiuso il 2022 con un incremento del 3 per cento, il Brasile paga un "indebolimento dei consumi privati e delle esportazioni", si legge nel rapporto che denuncia anche una "minore crescita dell'occupazione, alti tassi di inflazione e una stretta nelle condizioni del credito", come cause di una limitazione alle spese domestiche, "nonostante i trasferimenti sociali" predisposti dal governo. "Le esportazioni risentiranno dell'abbassamento dei prezzi delle materie prime e da una minore crescita della domanda globale", scrive l'Ocse ricordando che l'inflazione è calata significativamente rispetto al 2022, ma rimarrà "sopra il livello obiettivo per tutto il 2023". (segue) (Brb)