Brasile: Ocse, crescita all'1,7 per cento nel 2023 e all'1,2 per cento nel 2024 (2)

- L'istituto con sede a Parigi si aspetta che la "politica monetaria rimanga restrittiva", con un tasso di interesse al 13,75 per cento annuo "fino almeno al terzo trimestre del 2023". Solo dopo si potrebbero creare qualche spazio per un allentamento delle condizioni del credito. Attuare un quadro di bilancio "credibile nel medio termine" potrebbe per l'Ocse contribuire a "ripristinare la fiducia", mentre una "migliore gestione degli investimenti nelle infrastrutture pubbliche, la semplificazione delle imposte indirette e trasferimenti sociali più efficaci potrebbero aumentare il potenziale di crescita e di inclusione sociale, migliorando nel contempo le finanze pubbliche". L'Ocse auspica infine migliori e più decisi incentivi per un'agricoltura sostenibile e un impegno serio contro la deforestazione illegale. (segue) (Brb)