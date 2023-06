Brasile: Ocse, crescita all'1,7 per cento nel 2023 e all'1,2 per cento nel 2024 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto settimanale "Focus" pubblicato a fine maggio dalla Banca centrale sulla base delle previsioni fatte da oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, si parla di una crescita dell'1,26 per cento. Il dato è in crescita rispetto all'1,20 per cento previsto la settimana precedente e rispetto all'1 per cento stimato un mese prima. Per l'Istituto fiscale indipendente (Ifi), organismo di monitoraggio della politica fiscale del Senato, l'economia del Paese dovrebbe crescere dell'1 per cento. Il ministero delle Finanze, nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 23 maggio, prevede un'espansione dell'1,9 per cento. (segue) (Brb)