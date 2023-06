Imprese: Biti (Aldai-Federmanager), digitalizzazione rende necessario aggiornare competenze manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se andiamo a parlare del discorso delle competenze" dei manager "possiamo dire che la digitalizzazione ha fatto sì che debbano essere aggiornate, perché comunque c'è necessità che le aziende si sviluppino in questo settore. Teniamo conto che la digitalizzazione è molto importante, sicuramente porterà nuovi posti di lavoro, però al tempo stesso fluidificherà i processi, e su questo non siamo in grado di prevedere quale sarà in futuro il saldo netto delle due operazioni". Lo ha affermato il Presidente di Aldai-Federmanager Manuela Biti a margine dell'assemblea annuale Aldai-Federmanager in corso a Palazzo Lombardia a Milano. Aldai, ha poi spiegato Biti, "ha stilato un patto con la Regione Lombardia, insieme a Confindustria, Confcommercio e Manager Italia, per aiutare le politiche attive, che è un altro elemento veramente molto importante". Questo perché è stato stanziato da parte della Regione Lombardia 1 milione e mezzo "per aiutare e 'riqualificare', se vogliamo dirlo così, i manager, ex manager e ex dirigenti, e in particolare anche le donne, per creare la possibilità di vederli reinseriti nel mondo del lavoro con una formazione che gli permetta di essere in linea con le richieste attuali delle aziende", ha concluso Biti. (Rem)