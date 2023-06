Lavoro: Nevi (FI), serve migliore programmazione e ridefinizione politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un problema di incrocio tra domanda e offerta di lavoro che dobbiamo sanare, attraverso una migliore programmazione e una ridefinizione degli strumenti delle politiche attive del lavoro: su questo il governo è impegnato, e queste problematiche saranno affrontate con il decreto Lavoro". Lo ha affermato Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24. "E' poi necessaria una migliore organizzazione sul territorio degli Its, che possono essere uno strumento molto utile per facilitare il reperimento di forza lavoro specializzata, che purtroppo non è a disposizione delle imprese - ha continuato il parlamentare -. Confido che si costruiranno dei provvedimenti che consentiranno di sanare questo brutto dato sulla carenza di manodopera qualificata". (Rin)