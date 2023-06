Italia-Libia: premier Dabaiba arrivato a palazzo Chigi per incontro con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- E’ arrivata a palazzo Chigi la delegazione del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia guidata dal primo ministro, Abulhamid Dabaiba, da oggi in missione ufficiale di due giorni in Italia. Insieme all’imprenditore e politico della "città-Stato" di Misurata (200 chilometri a est di Tripoli), che ricopre “ad interim” anche il ruolo di ministro della Difesa, ricevuto dal picchetto d'onore, ci sono i ministri dell’Interno, Imad Tabelsi, degli Affari esteri, Najla el Mangoush, dei Trasporti, Mohamed Shahoubi, più il ministro di Stato (senza portafoglio) per le Comunicazioni e gli affari politici, Walid al Lafi. Presenti anche i vertici delle due principali aziende del Paese: la National Oil Corporation (Noc), l’ente petrolifero statale libico, e la Libyan Post Telecommunications & Information Technology Company (Lptic), la compagnia delle poste e delle telecomunicazioni della Libia. Il premier terrà un colloquio bilaterale con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cui seguirà poi una sessione plenaria alla presenza dei membri dei due governi. Dovrebbe tenersi, infine, la firma di alcuni memorandum d’intesa nei settori della sicurezza e della lotta alle migrazioni illegali; della riduzione delle emissioni di CO2 e dello studio di progetti energetici; delle infrastrutture e del traffico internet. Sono previsti, inoltre, incontri bilaterali a margine tra i ministri dei due Paesi. (Res)