Tunisia: ministro Esteri incontra segretario generale Comesa, focus su cooperazione

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha incontrato oggi a margine della sua partecipazione alla 22esima sessione della Conferenza dei capi di Stato e di governo del Mercato comune dell'Africa orientale e meridionale (Comesa) in corso a Lusaka, nello Zambia, Chileshe Mpundu Kapwepwe, segretaria generale dell'organizzazione. Lo riferisce oggi il ministero, affermando che il ministro ha ribadito la disponibilità della Tunisia a intensificare la cooperazione con il segretariato generale Comesa e a mettere le sue competenze a disposizione delle sue strutture. Il ministro ha anche espresso l'auspicio di rafforzare la presenza della Tunisia all'interno del segretariato del gruppo regionale. Ammar ha invece sottolineato l'importanza che la Tunisia attribuisce al progetto di ammodernamento del valico di frontiera di Ras Al Jedir con la Libia per il trasporto e il passaggio delle merci, chiedendo il supporto tecnico e finanziario di Comesa "per la realizzazione di questo importante progetto regionale". Il ministro ha ricordato l'impegno della Tunisia, membro del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana per il periodo 2022-2024, "a portare avanti il piano continentale di azione per la pace e la sicurezza secondo un approccio integrato basato sulla stretta interdipendenza tra pace, sicurezza e sviluppo". Il ministro ha indicato al riguardo che la Tunisia ha assunto la presidenza di turno del Consiglio per la pace e la sicurezza nell'aprile di quest'anno, durante la quale sono state discusse questioni di sicurezza come la situazione in Libia e Sudan. Il capo della diplomazia tunisina ha invitato Kapwepwe ad effettuare una visita in Tunisia per continuare a discutere proposte, opportunità e prospettive di cooperazione.(Tut)