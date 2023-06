Imprese: Unirec, record crediti affidati per il recupero a 200 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 vede lo stock di crediti affidati per il recupero alle imprese associate a Unirec raggiungere la cifra record di circa 200 miliardi di euro rispetto ai circa 160 miliardi del 2021. Il trend di crescita degli importi gestiti subisce una forte accelerazione rispetto all’anno scorso attestandosi a circa +26 per cento (rispetto al 7 per cento) ritornando così ai livelli registrati prima della pandemia. Tuttavia, tale aumento delle masse è eterogeno e non sembra riflettersi nella crescita della redditività delle aziende del settore a causa di una generale minor qualità del credito. Queste alcune delle tendenze che emergono dal 13mo Rapporto annuale di Unirec - l’Unione nazionale imprese a tutela del credito – presentato oggi a Roma nel corso del convegno annuale “Gli scenari del credito tra gestione dei rischi e potenzialità di recupero”. Più in particolare, il 2022 è stato caratterizzato da tendenze contrapposte: a fronte di una diminuzione dei portafogli gestiti in Conto proprio (di cui l’azienda è proprietaria) – sempre marginali rispetto al dato complessivo -, è stata osservata una significativa crescita delle masse in Conto terzi, che si riferisce al mandato affidato da un committente terzo proprietario del credito. L'aumento dei volumi è stato notevole, raggiungendo i quasi 160 miliardi di euro rispetto ai 106 miliardi registrati nel 2021, pari ad un incremento di quasi il 50 per cento. Nel Conto terzi prevalgono in modo netto gli importi affidati in Conto terzi Cessionario, rappresentativi di situazioni in cui il credito è affidato da un soggetto terzo rispetto a chi lo ha concesso (come ad es. i fondi), che raggiunge la cifra di 106 miliardi (pari a circa il 67 per cento del Conto terzi), dato che rileva il peso sempre maggiore di investitori nel settore. Una delle possibili spiegazioni è da ricercare nell’assegnazione nel 2022 delle gare di appalto sui portafogli del settore bancario supportati dal sostegno pubblico (Gacs). (segue) (Com)