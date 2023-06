Imprese: Unirec, record crediti affidati per il recupero a 200 miliardi di euro nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I crediti gestiti in Conto terzi hanno rappresentato circa l'80 per cento del totale. Il 52 per cento degli importi è relativo al settore B2C (Business to Consumer) che sorpassa quest’anno il B2B (Business to Business). La mattinata ha segnato l’esordio di Marcello Grimaldi eletto nel corso dell’Assemblea dei soci come nuovo presidente di Unirec per il biennio 2023-2025. Marcello Grimaldi raccoglie il testimone da Francesco Vovk, presidente uscente che ha raggiunto il numero massimo di due mandati consecutivi al vertice di Unirec. “Il 13mo rapporto annuale di Unirec restituisce l’immagine di un settore in profonda evoluzione. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da diversi shock esogeni che hanno avuto impatti diversi sull’operatività delle aziende facendo emergere la resilienza degli operatori. Numerose sono le sfide che attendono il comparto, su tutte il recupero della marginalità che negli ultimi anni è stata messa a dura prova, nonostante il settore continui ad essere capace di risultati importanti a vantaggio di tutti gli stakeholder di sistema. Oggi si conclude il mio secondo mandato consecutivo come presidente di questa associazione, che cresce e rappresenta quasi l’80 per cento del settore. È con piacere che do il benvenuto a Marcello Grimaldi, il quale guiderà Unirec nei prossimi due anni, continuando a dare sostegno alle imprese del comparto per navigare i cambiamenti”, ha spiegato Francesco Vovk, presidente uscente di Unirec. Il vicepresidente Cristian Bertilaccio, il segretario generale Michela De Marchi e tutto il consiglio direttivo ringraziano il presidente uscente Francesco Vovk per il grande lavoro di questi anni a servizio dell’associazione e danno il benvenuto a Marcello Grimaldi, nuovo presidente. (Com)