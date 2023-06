Torino: Cirio, nomina commissario Metro 2 rappresenta grande notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il commissario per il Parco della Salute, la nomina del commissario straordinario per la Metro 2 rappresenta un’altra notizia di grande importanza. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in una nota stampa. “In pochi mesi, grazie al nuovo Governo abbiamo messo in sicurezza due delle opere strategiche per il futuro del Piemonte e questo premia il lavoro di squadra e la collaborazione che sui grandi temi la Regione Piemonte e il Comune di Torino riescono a mettere in campo. Grazie al ministro Salvini che, ancora una volta, ha mostrato grande attenzione per il nostro territorio”, ha concluso. (Rpi)