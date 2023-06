Riforme: Zaratti (Avs), proposte governo stracciano la nostra Carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo la ministra Casellati, il presidenzialismo e l'Autonomia differenziata possono coesistere perché il modello funziona negli Stati Uniti e in Germania: le abbiamo ricordato oggi durante il question time che il paragone è fuori luogo, essendo i due Stati ai quali si è riferita di tipo federale". Lo ha detto Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera, durante il question time con la ministra Casellati. "Le confuse proposte fin qui avanzate dalla destra renderebbero carta straccia la nostra Carta: la revisione costituzionale, prevista dall'articolo 138, non può essere fatta smantellando la Carta stessa", ha concluso il parlamentare. (Rin)