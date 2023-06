Speciale infrastrutture: Pnrr, Misiani (Pd), governo insofferente a qualsiasi controllo per coprire inadempienze e ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul decreto Pubblica Amministrazione "noi abbiamo dato un giudizio molto negativo, con riferimento alla norma che estromette la Corte dei Conti dal Controllo immaginato per aiutare amministratori e funzionari dello Stato in corso d'opera, con un approccio collaborativo". Lo ha detto il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia e Infrastrutture nella segreteria del Pd, a Radio Immagina, la web radio dem. "Se il tema era la razionalizzazione dei controlli, bastava chiamare la Corte dei Conti e ridisegnare insieme ad essa i sistemi di Controllo – ha chiarito Misiani -. Il governo ha scelto l'ennesimo colpo di mano, perché fondamentalmente insofferente a qualunque tipo di controllo esterno. Hanno attaccato la Banca d'Italia quando ha osato criticare il finanziamento del tetto al contante, il servizio Bilancio del Senato che aveva eccepito sull'autonomia differenziata, l'Anac quando ha espresso dubbi sul codice degli appalti, e oggi tolgono di mezzo la Corte dei Conti. Insospettisce la tempistica, visto che qualche settimana fa, il rapporto della Corte dei Conti sulla finanza Pubblica aveva evidenziato l'enorme ritardo del Pnrr nei primi 4 mesi del secondo semestre. Tra gennaio e aprile 2023 sono stati spesi solo 1,2 miliardi, il 90 per cento in meno di quanto era stato programmato", ha concluso Misiani. (Rin)