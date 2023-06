Speciale infrastrutture: a Rubano al via i cantieri del "Piano Italia 1 Giga"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La digitalizzazione dei servizi e le azioni di convergenza digitale devono muoversi assieme ad interventi di miglioramento infrastrutturale – commenta l'assessore Andrea Veronese –. Bene che Open Fiber abbia individuato il nostro Ente come destinatario di un investimento importante, che andrà ad integrarsi con gli interventi infrastrutturali già realizzati nel nostro territorio negli ultimi anni. Rubano, pur mantenendo la propria connotazione territoriale all'interno della cintura metropolitana di Padova, si dota di infrastrutture che consentiranno ai cittadini di poter usufruire di velocità di connessioni paragonabili, per ciò che abbiamo conosciuto fin qui, alle connessioni di rete dei grossi centri urbani". "L'ottimo rapporto con l'Amministrazione comunale ci permette oggi di avviare i cantieri del "Piano Italia a 1 Giga" – sottolinea Denis Contadin, Field Manager di Open Fiber per Rubano -. Nel comune verranno connessi oltre 1.320 civici attraverso un'infrastruttura Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) che si svilupperà per circa 50 chilometri. Telemedicina, smart working, streaming HD, controllo elettronico degli accessi, e ancora, monitoraggio ambientale, gestione dell'illuminazione pubblica sono solo alcuni dei servizi digitali di ultima generazione di cui si potranno avvalere cittadini, imprese ed amministrazione comunale con una connessione che potrà arrivare ad una velocità di 10 Gigabit per secondo". Con oltre 16 milioni di unità immobiliari già connesse in Italia alla sua nuova rete a banda ultralarga, Open Fiber è il principale operatore italiano FTTH e tra i leader in Europa. L'azienda punta a coprire circa 23 milioni di unità immobiliari. Il piano complessivo di Open Fiber, tra investimento privato e pubblico, vale oltre 15 miliardi di euro. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 238 città e oltre 5000 piccoli comuni. (Com)