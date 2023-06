Speciale infrastrutture: i giovani imprenditori di Unindustria lanciano evento Aria, tre pilastri per sviluppo Ponza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immaginare Ponza come un nuovo laboratorio di sviluppo sostenibile per la sua comunità e per la regione Lazio. Fare di Ponza un modello virtuoso di dialogo tra istituzioni e ceto dirigente nel rapporto tra continente e l'unicità delle isole. Queste le riflessioni che il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria vuole lanciare con l'evento Aria – Accoglienza Risorse Infrastrutture Ambiente che si terrà sabato 10 giugno sull'isola di Ponza. L'iniziativa vuole rappresentare un momento di confronto ed impegno costante per avviare un dialogo tra i giovani imprenditori di Unindustria e l'amministrazione comunale e regionale, al fine di valorizzare le migliori vocazioni di Ponza: dalla tutela dei beni culturali e naturalistici, al miglioramento degli standard di accoglienza e della gestione dei flussi turistici, fino alle nuove possibilità offerte dalla blue economy. (Com)