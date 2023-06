Speciale infrastrutture: assessore Roma urbanistica, con delibera espropri tempi più brevi e risparmi per Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione della delibera sugli espropri proposta dall'assessorato all'Urbanistica e approvata dall'Assemblea capitolina "abbiamo deciso di introdurre la possibilità di delega per favorire la contemporanea realizzazione della parte privata e delle infrastrutture pubbliche, garantendo così una crescita e trasformazione ordinata del territorio". Lo afferma in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. "Un importante passo in avanti, dunque, nello snellimento dei procedimenti urbanistici e degli iter burocratici che costituiscono un rallentamento nella realizzazione delle opere pubbliche - aggiunge - Da oggi, grazie a questo strumento, il soggetto attuatore sarà direttamente responsabile dell'intera filiera realizzativa con un'evidente riduzione dei tempi e l'ottimizzazione delle risorse strumentali e finanziarie: i costi economici saranno, infatti, sostenuti dal soggetto attuatore, con un evidente risparmio per Roma Capitale". (Rer)