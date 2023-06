Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, M5s, da centrodestra cabaret e uscite lunari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "per intero è in preda a una forma preoccupante di delirio sul ponte sullo Stretto. Questa mattina ha cominciato Salvini, dicendo 'che gli uccelli migratori non sono scemi, e se vedranno il ponte cambieranno traiettoria'. Gli italiani potrebbero pensare a uno spettacolo di cabaret, invece parliamo del ministro delle Infrastrutture. Poi è arrivata la senatrice Ronzulli, che di fronte a dei semplici cittadini che hanno osato contestare l'utilità dell'opera, ha scaraventato tutti dentro il fantomatico 'partito del no', ritirando fuori un adagio tanto stantio quanto fasullo, con farneticazioni tipo 'Sicilia e Calabria sabotate'. Poi è arrivato il governatore siciliano Schifani, che ha parlato di 'ponte che inizia a diventare realtà con ottima sinergia tra istituzioni'. Così ottima che i comuni di Messina e Villa San Giovanni sono stati tenuti fuori da tutto". Lo affermano, in una nota, i parlamentari delle commissioni Infrastrutture e Ambiente di Senato e Camera Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi, Antonio Trevisi, Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino e Agostino Santillo. "Altro giro, altro governatore: quello della Calabria Occhiuto ha gonfiato il petto parlando 'di opera strategica anche nell'ottica dell'intermodalità'. Forse non l'hanno avvisato che l'Alta velocità Salerno-Reggio, cruciale per il futuro della sua regione molto più del ponte sullo Stretto, è al palo - aggiungono gli esponenti del M5s -. E che i lotti finanziati nel Pnrr il governo sta pensando di spostarli sul Fondo complementare, tanta è l'incapacità nel riuscire a far partire i lavori in tempi ragionevoli. Di fronte a questo avanspettacolo triste e surreale di uscite lunari, c'è una domanda alla quale nessuno dei sopracitati e sovraeccitati colleghi è in grado di rispondere. I soldi per realizzare il ponte dove sono? Sarebbe interessante saperlo, oltreché corretto nei confronti degli italiani". (Com)