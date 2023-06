Speciale infrastrutture: Mit, nessun problema per Tav veneta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito ad alcune ricostruzioni sull’andamento dei progetti finanziati con fondi Pnrr e gestiti dal Mit, a partire dalla Tav veneta, si ribadisce la determinazione del ministero di realizzare tutte le opere. Non ci sono motivi di preoccupazione". Lo assicura in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). "In particolare sia la tratta Brescia-Verona sia la successiva tratta Verona-Vicenza registrano un avanzamento in linea con i target Pnrr. Il dicastero di Matteo Salvini è determinato ad ammodernare l’Italia, come promesso nel programma elettorale e dimostrato nei primi mesi di governo con provvedimenti come il nuovo Codice degli appalti e il decreto Ponte", aggiunge il Mit. (Com)