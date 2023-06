Codice strada: Berruto (Pd), Salvini bullizza ciclisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incredibile il ministro Matteo Salvini! Di fronte alla continua strage di ciclisti, a febbraio si riferiva al metro e mezzo nelle operazioni di sorpasso su strade extraurbane, storica battaglia di civiltà e norma esistente in tutta Europa, proposta di legge il cui iter è già avviato alla Camera. Oggi in question time parla di targa, casco e frecce obbligatorie per le biciclette! Una misura fuori dal tempo che, ancora una volta, colpevolizza e bullizza i ciclisti e gli utenti fragili della strada. Se non ci fosse tragicamente da piangere, ci sarebbe da ridere". Lo dichiara il deputato del Pd e responsabile Sport del Partito democratico, Mauro Berruto. (Rin)