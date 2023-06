Veneto: assessore Turismo, al via da Belluno raid automobilistico “Fuoco dell'amicizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi da Belluno "Il Fuoco dell'amicizia 2023", iniziativa automobilistica lunga 2.600 chilometri e che in dieci giorni toccherà sedici località dove si svolgeranno dieci appuntamenti con le amministrazioni dei territori in collaborazione con gli Automobile Club locali, austriaci e tedeschi. Il progetto è organizzato da Aci Italia, Regione del Veneto, Aci Comitato Veneto e quest'anno guidata da Aci Belluno. "Oggi abbiamo dato il via al raid automobilistico 'Il Fuoco dell'amicizia', appuntamento giunto alla sua seconda edizione che lega il mondo delle auto storiche con quello del turismo. Sono numerosi – ha spiegato Federico Caner, assessore regionale al Turismo – gli ospiti tedeschi e austriaci che raggiungono le destinazioni del Veneto utilizzando proprio queste auto. Il mercato di lingua tedesco rappresenta i due terzi di tutte le presenze turistiche, un mercato per noi fondamentale in quanto non ci ha mai abbandonato nei momenti di difficoltà, soprattutto durante la pandemia, perché di prossimità, che arriva nelle spiagge in automobile per scoprire il territorio, praticare golf, o immergersi nella cultura e nell'arte di cui è ricca la nostra Regione". "Questo evento sancisce la fratellanza tra veneti, austriaci e tedeschi, ospiti che invitiamo a scoprire anche altre bellezze del Veneto”, ha aggiunto. “Abbiamo un territorio montano che molti ci invidiano, dove tra tre anni accoglieremo le Olimpiadi invernali e che merita di essere scoperto. Oggi il turista tedesco cerca un tipo di turismo più verde e più slow, legato al cicloturismo e in quest'ottica le nostre Dolomiti bellunesi rappresentano una destinazione perfetta capace di soddisfare anche questo tipo di domanda", ha concluso Caner. (Rev)