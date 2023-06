Cinema: dal 30 giugno al 1 luglio a Numana il Conero film festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo voluto puntare sul rapporto che si può creare tra turismo e cinema - afferma Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche cultura - che può fungere da volano per lo sviluppo del nostro territorio, promuovendolo sia al livello nazionale che internazionale". "In un periodo di digitalità e streaming - dice l’amministratore delegato di LTM&Partners, organizzatrice dell’evento Claudio Lo Tufo - l’appuntamento fisico diventa occasione di esperienza e relazione interpersonale con, in più, un tocco dal sapore vintage. È questa la ricetta alla base del successo dei festival in Italia. C’è un forte desiderio di incontrarci e condividere passioni e ricordi in momenti accuratamente selezionati. Il Conero film festival sarà uno di questi". (Com)