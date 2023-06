© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La problematica della violenza contro le donne “è all’attenzione del governo e ne costituisce una priorità”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative normative in relazione al fenomeno dei femminicidi, con particolare riferimento alla previsione di provvedimenti restrittivi della libertà in caso di urgenza.(Rin)